Владимир, 10 декабря, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 7 декабря подписал постановление, согласно которому в администрации число заместителей сокращено с десяти до восьми. Документ стал основанием для сокращения должности, которую занимала замгубернатора Елена Мазанько, обвиняемая в получении взятки, передает корреспондент ИА REGNUM.

geralt Увольнение

На сайте администрации Владимирской области уже опубликована обновленная структура. На странице, где перечисляются заместители губернатора, данных о Елене Мазанько нет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты регионального Заксобрания поддержали инициативу губернатора сократить число заместителей. Еще одну должность, которой нет в обновленной структуре, — должность заместителя по строительству — до недавнего времени занимал Ренат Чагаев, который уволился по собственному желанию.

Уже бывший замгубернатора Елена Мазанько, которая работала в команде экс-главы области Светланы Орловой, сейчас проходит в качестве обвиняемой по делу о получении взятки. Оно было возбуждено в июне 2017 года. Следователи полагают, что Мазанько получила от предпринимателей не менее трех миллионов рублей. За эти деньги она якобы помогала заключать госконтракты фирмам, которые делали ремонт в здании администрации области. В ноябре 2017 года замгубернатора была отстранена от должности.

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