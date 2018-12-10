Оренбург, 10 декабря, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 10 декабря, конкурсная комиссия определит двух кандидатов на пост градоначальника. Предполагалось, что свои программы предоставят 28 кандидатов, однако один из них (Александр Корабельников) взял самоотвод. Он поддержал другого кандидата — вице-губернатора Дмитрия Кулагина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, 5 декабря, согласно предварительным итогам работы комиссии, в списке кандидатов значились 29 кандидатов. Однако один из претендентов не смог в срок предоставить справку об отсутствии судимости, поэтому список сократился до 28 человек.

Работа комиссии 10 декабря продлится ориентировочно до 21:00 по местному времени (19:00 мск). 20 декабря Оренбургский горсовет путём тайного голосования выберет градоначальника.

Активные оренбуржцы уверены, что победу в конкурсе на пост главы Оренбурга одержит Дмитрий Кулагин, а с его назначением в администрации города произойдут значительные кадровые изменения.

Стоит отметить, что параллельно конкурсу на пост главы Оренбурга житель областного центра Владимир К. подал в суд жалобу на неправомерные действия горсовета. По мнению оренбуржца, решение депутатского корпуса от 28 апреля 2015 года, где утверждена процедура назначения главы города, противоречит Конституции РФ, поскольку отстраняет население от его обязанности избирать мэра. При этом Владимир К. считает лишним проведении референдума за прямые выборы и необходимым использовать существующие законы. Он убеждён в том, что надо менять структуру областного центра — должно быть четыре района, а не два округа, а кроме мэра следует выбирать всенародно ещё и председателей райсудов, начальников районных отделов полиции, глав администраций районов.

Между тем местные эксперты не видят в жалобе смысла и даже считают её абсурдной: на исход конкурса она не повлияет, даже если появление таких жалоб приобретёт массовый характер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2018 года глава Оренбурга Евгений Арапов отправлен в отставку. В настоящее время экс-мэр находится в СИЗО. Его обвиняют в коррупции.