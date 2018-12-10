Москва, 10 декабря, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Автор YouTube-канала «Егор» и блогеры Дмитрий Сыендук, Данила Поперечный и Моззи Монтана, за творческом которых наблюдают на видеохостинге миллионы зрителей, спародировали распространённые рэп-клише. Соответствующее видео под названием «Симулятор русского рэпера» опубликовано в видеоблоге «Егор».

Скриншот видео «Симулятор русского рэпера» Главный герой игры

В видео говорится, что вымышленная студия-разработчик выпустила игру «Большой русский рэппер». Визуальная стилистика проекта и субтитры с неправильным переводом являются отсылкой к популярной игре Grand Theft Auto: San Andreas.

Авторы ролика открыто высмеивают известные клише, сформировавшиеся в рэп-культуре: приставку Lil перед именем, съёмки клипа с обязательным использованием автомобиля и огнестрельного оружия, а также совместное исполнение треков с малоизвестными исполнителями.

Напомним, что «Симулятор русского рэпера» стал не единственным видеороликом канала о вымышленной пародийной видеоигре. Ранее Егор Лоскутов в сотрудничестве с Дмитрием Сыендуком выпускал видеоролик с названием «Симулятор деда», который иронизировал на тему жизни пожилого мужчины в современной России. Визуальный стиль видео — отсылка к серии игр The Sims.