Москва, 10 декабря, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Завершилась аккредитация журналистов на ежегодную большую пресс-конференция президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Список аккредитованных журналистов опубликуют 14 декабря на сайте Кремля. Также представителей СМИ уведомят о порядке прохода и работы на пресс-конференции президента России по электронной почте.

Приём заявок на участие в итоговой пресс-конференции главы государства на сайте Кремля начался с 23 ноября 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 20 декабря 2018 года в 12:00 по мск.

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