Якутск, 10 декабря, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Якутская государственная сельскохозяйственная академия стала партнёром администрации поселка Табага на территории городского округа Якутск. Подписанное между сторонами соглашение позволит возродить сельское хозяйство в пределах территории, сообщает 10 декабря пресс-служба академии.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

«Ключевым направлением сотрудничества поселка Табага и Академии, станет ранняя профессиональная мотивация», — говорится в сообщении.

Работу по агропрофильному направлению планирует начать коллектив школы в Табаге. Отмечается, что местные жители исконно занимались сельским хозяйством. В посёлке располагался один из крупных лесокомбинатов Якутии. С его основания в середине XX века началась история поселения.

В прошлом учебном году в Якутской ГСХА был открыт факультет лесного комплекса и землепользования, расширены направления инженерной специальности, в этом учебном году открыт колледж технологии и управления, со следующего года будет восстановлен экономический факультет, где продолжится учеба студентов бизнес направления.

В рамках соглашения стороны предусматривается поощрение лучших студентов. За хорошую учебу и активную жизненную позицию администрации родных улусов и наслегов выделяют стипендии. А студенты, получив специальность, возвращаются в родное село.

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