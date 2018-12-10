Москва, 10 декабря, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Страны ОПЕК+ все же договорились об ограничении добычи, и цены выросли, но рынок не стал демонстрировать эйфорию и агрессивное ралли, поскольку общая картина оказалась смазанной — экспортеры слишком долго дискутировали и в конечном итоге сократили производство на 1,2 млн баррелей в день, тогда как базовый сценарий предполагал снижение на 1,3−1,4 млн, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Так, после кратковременного взлета выше отметки $63, Brent скорректировалась и финишировала в районе уровня $61,50. Сегодня, 10 декабря, утром котировки пытаются сохранить бычий уклон, но игроки действуют неуверенно, проявляя ограниченный интерес к покупкам актива и анализируя неоднозначные итоги новой сделки», — пояснил эксперт.

Между тем, трейдеры пока игнорируют известия о том, что Ливия приостановила добычу на Эль-Шарара. Это самое крупное месторождение в Северной Африке, где добывается порядка 300 тыс. баррелей в день. Есть предупреждения, что перебои в поставках могут иметь долгосрочные последствия. Тем временем, по данным BakerHughes, на прошлой неделе количество буровых установок сократилось сразу на 10 единиц — до 877 штук.

«В дальнейшем, если это падение окажется не разовым, появится повод ожидать замедления роста активности на сланцевых месторождениях США. Пока же рынок в основном игнорирует бычьи сигналы, продолжая анализировать итоги встречи ОПЕК+. Краткосрочный прогноз по Brent улучшился, и если обойдется без новых потрясений, включая гневные твиты Трампа, котировки постепенно придут в себя и укрепятся более уверенно», — полагает Мащенко.

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