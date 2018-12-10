Вашингтон, 10 декабря, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Граждане России якобы контактировали по меньшей мере с 14 соратниками президента Соединенных Штатов Дональдом Трампом в ходе его избирательной кампании, сообщает The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, отмечает издание, соратники Трампа якобы контактировали с послом РФ, заместителем премьер-министра, эстрадным певцом, известным тяжелоатлетом, юристом и ветераном Советской армии.

The Washington Post пишет, что некоторые российские граждане якобы предлагали Трампу помочь с его президентской кампанией и бизнесом, а некоторые — предлагали компрометирующую информацию на его оппонента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и Демократическая партия ведут внутриполитическую борьбу против команды главы Белого дома Дональда Трампа. Одним из главных инструментов этой борьбы и рычагом политического давления на Трампа является так называемое расследование «вмешательства» РФ в выборы президента США в 2016 году.