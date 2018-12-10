Джакарта, 10 декабря, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Стратегия развития культуры, сформулированная на пленарном заседании индонезийского культурного конгресса, была представлена президенту Индонезии Джоко Видодо, сообщает Antaranews.

(сс) Christopher Michel Индонезийские танцовщицы

Стратегия, которая содержит совокупность региональных идей в Индонезии, рассчитана на 20 лет.

Министр образования и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди, который участвовал в разработке документа, заявил, что в конгрессе, который состоялся 5−9 декабря 2018 года, приняли участие 7000 человек. Он выразил надежду на то, что стратегия станет документом для продвижения национальной культуры.

В свою очередь, глава государства сообщил, что перед лицом жизненных проблем, с которыми сталкивается государство, индонезийская нация имеет свои особенности по сравнению с другими нациями.

Напомним, в августе 2016 года президент Индонезии Джоко Видодо поручил индонезийскому культурному конгрессу разработать стратегию в области культуры.