Москва, 10 декабря, 2018, 08:24 — ИА Регнум. На уборку улиц Москвы после снегопада вышла снегоуборочная техника. Всего ликвидируют последствия снегопада 6,5 тыс. единиц техники, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке улично-дорожной сети, тротуаров и пешеходных зон, общественных пространств и других территорий.

Бирюков уточнил, что все снегосплавные пункты полностью готовы к приему и утилизации снега. Всего в Москве работают 56 стационарных и 24 мобильных снегосплавных пункта.

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Как сообщало ИА REGNUM, последний снегопад в Москве прошел в ночь с 6 на 7 декабря. После ночного снегопада на улицы Москвы вышли 55 тыс. рабочих, было задействовано 7 тыс. единиц дорожной техники.

Напомним, по всем вопросам, связанным с уборкой снега в Москве, можно обратиться в единую справочную службу столичного правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77 или на портал «Наш город».

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