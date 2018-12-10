Москва, 10 декабря, 2018, 08:02 — ИА Регнум. В преддверии Нового года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации родителям по выбору сладких новогодних подарков, сообщается 10 декабря на сайте ведомства.

Александр Алексеевич Бучкури. Рождественский базар. 1906

Так, при выборе подарка необходимо отдавать предпочтение тем наборам, где в составе кондитерских изделий содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

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Ведомство также напомнило, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами, поэтому их использование в питании детей не рекомендуется. Кроме того, карамель, в том числе леденцовая, также не рекомендована для детского питания, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола, уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового года в России открылась Всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров. Телефоны горячей линии будут работать во всех регионах страны.

Все граждане, обратившиеся на горячую линию, получат консультации по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов и т. д.

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