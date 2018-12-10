Москва, 10 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Британские спецслужбы могут насильно удерживать дочь экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлию на территории одной из военных баз. Об этом заявила племянница бывшего офицера ГРУ Виктория в беседе с «Известиями».

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов © ИА REGNUM Юлия Скрипаль

По словам Виктории, она не может связаться со своими родственниками уже с 24 июля. Ее предположение относительно места содержания Юлии связано с тем, что за столь длительное время не узнали, где содержатся главные фигуранты международного скандала, связанного с инцидентом в Солсбери.

Виктория недоумевает, почему к ее родственникам не допускают российских дипломатов или родственников, ей также кажется странным отсутствие выступлений Юлии на телевидении.

«Я думаю, что ее содержат, скорее всего, на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира», — подчеркнула племянница Скрипаля.

В том случае, если Сергей Скрипаль с дочерью еще живы, добавила Виктория, вполне возможно, что их содержат на территории лаборатории Порт-Даун, расположенной вблизи от Солсбери. По мнению родственницы экс-шпиона, британские власти нарочно удерживают Юлию, чтобы постоянно манипулировать общественным мнением, пугая обывателей образом «опасной России».

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вышедший в Великобритании документальный фильм об инциденте в Солсбери представляет собой «чай без заварки». По ее словам, попытки автора картины выстроить хронологию событий выявляют «несостыковки и противоречия» в той версии произошедшего, которой придерживаются власти Соединенного Королевства.

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