Москва, 10 декабря, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Знают или слышали об инциденте в Керченском проливе с ВМС Украины 82% жителей России. 31% считают, что инцидент привёл к серьёзному обострению конфликта между Россией и Украиной. 45% опрошенных уверены, что ничего принципиально нового в отношениях двух стран не происходит. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ)

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

По мнению 46% граждан, Россия должна реагировать на введение военного положения на Украине: «усилить охрану границ, повысить бдительность», «усилить контроль на приграничных территориях», «урегулировать конфликт путем переговоров», «сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации».

Видят реальную угрозу большой войны между Россией и Украиной 44% опрошенных (15% оценивают вероятность военного конфликта как высокую, 29% — как низкую), 45% респондентов угрозы не видят. 11% затруднились ответить.

При этом 68% жителей России уверены: руководство страны должно стремиться к улучшению отношений с Украиной.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 2 декабря 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, три военных корабля ВМС Украины, которые без разрешения вторглись в территориальные воды РФ и опасно маневрировали там, были задержаны в Керченском проливе 25 ноября. А уже 26 ноября власти Украины заявили о «военной агрессии со стороны России».

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