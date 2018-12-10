Москва, 10 декабря, 2018, 07:32 — ИА Регнум. 40 регионов России получат поощрение за достижение высоких темпов роста экономического потенциала территорий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Уточняется, что субъекты РФ, занявшие с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов роста экономики в 2017 году, получат гранты в размере 19,96 млрд рублей.

Отмечается, что наиболее высокие темпы роста экономики достигнуты Камчатским краем, Белгородской и Сахалинской областями. Средства на поощрение лучших регионов России предусмотрены в федеральном бюджете.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ проводит конкурсный отбор регионов для участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Конкурсный отбор проводится в два этапа.

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