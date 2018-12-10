Луганск, 10 декабря, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Девять раз ВСУ обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 9 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

Согласно сообщению, обстрелы велись из минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия. Под обстрел попали семь населенных пунктов, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Напомним, украинские военные ежедневно обстреливают ЛНР и ДНР, игнорируя достигнутые ранее соглашения о перемирии. Так, 6 декабря ВСУ обстреляли ЛНР три раза из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.