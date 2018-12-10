Москва, 10 декабря, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Чукотские пенсионеры получают наиболее высокие в России пенсии, самые низкие пенсионные выплаты — в Кабардино-Балкарии. Об этом со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР) пишет 10 декабря «Российская газета».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Отмечается, что в Чукотском автономном округе средний размер пенсии составлял, по данным на 1 июля, 25 тыс. 173 рубля. У жителей Ненецкого автономного округа средняя пенсия составляет 22 тыс. 50 рублей, в Магаданской области — 21 тыс. 508 рублей. В Камчатском крае средние выплаты чуть меньше — 21 тыс. 342 рубля, пенсионеры Ямало-Ненецкого автономного округа получают в среднем 21 тыс. 8 рублей.

Самые низкие пенсии в стране — в Кабардино-Балкарии (11 тыс. 413 рублей), в Дагестане (11 тыс. 653 рубля) и в Калмыкии (12 тыс. 137 рублей). По состоянию на 1 июля средняя пенсия в целом по стране составляла 14 тыс. 144 рубля.

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На размер пенсии влияет сумма различных факторов — стаж трудовой деятельности, размер заработной платы, повышающие «северные» коэффициенты, добавили в ПФР.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря стало известно, что в России гражданам, проживающим в сельской местности, страховая пенсия будет повышена на 25%.

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