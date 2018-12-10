Новосибирск, 10 декабря, 2018, 07:02 — ИА Регнум. Проблема «серой» зарплаты в Новосибирской области сложно решаема. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Травников на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Серая зарплата»

«Проблема «серой» зарплаты достаточно сложно решаема. Негативные факторы, которые создаются нелегальной выплатой доходов работникам, влекут за собой потерю доходов в бюджеты, ущерб экономике через формирование неконтролируемых финансовых потоков и через создание условий недобросовестной конкуренции. Это и социальная незащищённость работников, их будущих доходов при выходе на пенсию», — подчеркнул Травников.

Губернатор заявил, что большая сложность состоит в обнаружении и изъятии черновой бухгалтерии, без наличия которой невозможно установить размер фактически невыплаченной заработной платы.

Также он отметил, что на особом контроле в региональном правительстве находится и ситуация с задолженностью по выплате заработной платы работникам новосибирских организаций. По его мнению, ситуацию нужно оперативно отслеживать и на муниципальном уровне, выявлять сигналы, факты и передавать информацию в компетентные органы.

Отметим, что, по данным Новосибирскстата, в январе — сентябре 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством) в Новосибирской области составила 34 280 рублей, в Сибирском федеральном округе — 36 485 рублей. При этом безработица в Новосибирской области (по данным выборочного обследования рабочей силы, в среднем за III квартал 2018 года) оказалась на уровне 6,6%, реальные располагаемые денежные доходы новосибирцев (за январь — сентябрь 2018 года к январю — сентябрю 2017 года) — 97,1%, а индекс потребительских цен (за тот же период времени) — 102%.

Согласно данным опроса службы исследований HeadHunter, который проводился с 6 по 21 августа среди более 7 тыс. соискателей, Новосибирская область оказалась на четвёртом месте среди регионов Сибирского федерального округа — лидеров по доле соискателей, которые получали неофициальную зарплату на последнем месте работы. В тройке лидеров — Омская область, Алтайский край и Томская область. 16% респондентов из Новосибирской области заявили, что получали полностью «черную» зарплату, 36%, что получали «серую» зарплату.