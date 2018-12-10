Страны решают, как усилить давление на Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Украина и США обсудили, как усилить давление на Россию;
- Иран наращивает свою ракетную программу?
- Украина готова к созданию ядерного оружия;
- В Совфеде заявили о непричастности России к беспорядкам во Франции;
- В Польше пытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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