Москва, 10 декабря, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Украина — это бандит, с которым нужно говорить на понятном ему языке, а не оправдываться перед ним, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

ru.wikipedia.org Украинские боевики

"Россия виновата в керченском… Распустили вы их, не отреагировали и не собираетесь реагировать… Россия должна четко высказать свою позицию, и нет никакой гарантии, что эта позиция будет услышана, просто положение обязывает. Всем абсолютно наплевать, что там было, важно, что это можно использовать против России», — заявил Кемди.

По его словам, керченская провокация Украины достигла своих целей: встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа была сорвана, а против России наверняка будут введены новые санкции. А Россия при этом, придерживаясь своей оправдательной позиции, не добилась вообще ничего.

При этом Украина продолжит наращивать враждебность и провокационность по отношению к России, пока российская власть не поймет, что разговаривать с бандитами можно только на понятном им языке.

«С бандитами нужно разговаривать на том языке, который они понимают. И неважно, на каком языке они говорят: на литовском, на латышском, грузинском, неважно. Каждый должен получить по заслугам, тогда этого не будет. А просто делать вежливое лицо и сказать: «Ну это же нехорошо, вы же порядочные люди, мы тоже…» Вы непорядочные в их глазах, вы не имеете права на существование, и пока вы этого не поймете и не будете этому сопротивляться не словами, так оно и будет», — закончил мысль Кедми.

Напомним, что два корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» 25 ноября подошли к Керченскому проливу, нарушив границу территориальных вод России. Суда были задержаны и отбуксированы в Керчь, в ходе задержания кораблей российскими пограничниками применялся огонь, трое нарушителей получили ранения. Украина поспешила обвинить Россию в агрессии, а «мировое сообщество» в лице ряда стран Запада поддержало Украину в ее преступной провокации.