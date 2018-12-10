Каракас, 10 декабря, 2018, 04:51 — ИА Регнум. Государственный переворот в Венесуэле готовят американские власти. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает Венесуэльское агентство новостей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро и Трамп

По его словам, в настоящее время Вашингтон координирует попытку заговора против властей Венесуэлы. Мадуро пообещал в ближайшее время выступить с пресс-конференцией, на которой будет в подробностях раскрыт заговор Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в The New York Times вышла публикация о возможном «силовом свержении» Мадуро, которое якобы обсуждали во время секретных встреч сотрудники администрации президента США и мятежные венесуэльские военные. Отмечалось, что встречи продолжались несколько месяцев, пока в 2018 году контакты не были прерваны по инициативе американской стороны.

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