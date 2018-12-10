Казань, 10 декабря, 2018, 03:52 — ИА Регнум. Пока крупнейший подрядчик Поволжья, получивший госконтракт на строительство второго стартового комплекса космодрома «Восточный» в Приамурье, в комментариях казанским СМИ говорит о том, что вопрос с налоговой, потребовавшей его банкротства, решается, в деле по иску УФНС по РТ — изменения. Иск к ООО «ПСО «Казань», принадлежащему депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину, принят к производству после устранения недочётов, послуживших основанием для оставления его без движения. Обоснованность требования о признании компании несостоятельной рассмотрят 20 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Сумма претензий составила 1 959 074 362,28 рубля. Из-за ряда недочётов исковое заявление до 25 декабря было оставлено без движения, но они был устранены раньше срока, и иск приняли к производству. Тем временем представители компании в комментариях СМИ заявляют, что договорились с истцом о заключении мирового соглашения, не доходя до банкротства.

Читайте также: Банкротный иск к подрядчику космодрома «Восточный» «притормозили»

"В Арбитражный суд Республики Татарстан 28 ноября 2018 года поступило письмо Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан с приложением копии реестра почтовых отправлений подтверждающих направление копии заявления должнику. Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, устранены», — отмечалось в определении суда, которым заседание по рассмотрению обоснованности претензий назначено на 20 декабря.

В качестве арбитражного управляющего для должника прочат члена СРО ПАУ ЦФО — Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» (Москва).

Напомним, созданная в 2002 году компания, полностью принадлежащая народному избраннику Равилю Зиганшину, отметилась на ряду крупных строек России. В их числе — объекты Универсиады-2013 в Казани, стадионы к чемпионату мира по футболу, прошедшему в 2018 году, — в Саранске и Самаре.

Самый крупный последний контракт республиканской компании был заключён осенью 2018 года с ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный», входящей в структуры «Роскосмоса». Контракт направлен на возведение второго стартового комплекса для обеспечения пусков ракет-носителей тяжёлого класса семейства «Ангара-А5» на космодроме «Восточный» в Амурской области. Цена сделки — 38,7 млрд рублей. Работы планируют начать в 2019 году, их начало сдвигали несколько раз. Предполагается, что земляные работы завершат к весне 2019 года, а строительство всего комплекса — в 2022 году.

Читайте также: Претензии от налоговой: у подрядчика космодрома «Восточный» проблемы?