Оттава, 10 декабря, 2018, 03:49 — ИА Регнум. Задержанная в Канаде финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу отвергла обвинения в свой адрес и потребовала освободить её под залог. Об этом сообщает Reuters.

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Мэн Ваньчжоу, давая показания под присягой, заявила о своей невиновности. В случае принятия решения о высылке в США финдиректор Huawei намерена оспорить обвинения в американском суде.

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Топ-менеджер китайской компании рассказала, что страдает от тяжелой гипертонии и боится за свое здоровье во время нахождения под стражей. Она пояснила, что после задержания была доставлена в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, Мэн Ваньчжоу задержали в канадском Ванкувере по требованию американских властей, подозревающих её в нарушении торговых санкций против Ирана. В Канаде решается вопрос о передаче Ваньчжоу США.