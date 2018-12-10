Абакан, 10 декабря, 2018, 03:21 — ИА Регнум. Продолжающиеся поиски четверых пропавших в Хакасии туристов результатов так и не дали. Троих жителей Красноярского края и жительницу Саяногорска безуспешно разыскивают с 24 ноября.

На снегоходе

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, ранее республиканский главк МЧС на своей странице в соцсети «ВКонтакте» публиковал постоянные отчёты о поисках, но уже несколько дней информация не появляется. На это обратил внимание подписчик группы «МЧС России по Республике Хакасия».

«Мы уже неоднократно писали, если какие-то новости будут — мы их озвучим. Постоянные сводки мы более не ведём», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, можно сделать вывод, что новостей о пропавших нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трое мужчин и женщина пропали в Хакасии 24 ноября, отправившись кататься на снегоходах. В тот день в республике бушевала непогода. По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по республике Романа Стрельникова, поиски не останавливаются. Основные усилия сосредоточены на том месте, где были обнаружены снегоходы пропавших.