Москва, 10 декабря, 2018, 03:00 — ИА Регнум. Служба внешней разведки РФ и Центральное разведывательное управление США активно сотрудничают для противостояния международному терроризму. Об этом директор СВР Сергей Нарышкин рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Cia.gov Эмблема ЦРУ

Спецслужбы России и США активно обмениваются оперативными, разведывательными данными, касающимися и отдельных фигур, и планов террористических группировок. Такое партнерство служит интересам обеих стран, пояснил он.

Нарышкин отметил, что еще не общался с новым руководителем ЦРУ США Джиной Хаспел, официально вступившей в должность в мае 2018 года. Дополнительных контактов, включая телефонные разговоры, на уровне директоров служб пока не было, рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Нарышкин заявил, что отношения СВР и ГРУ нельзя назвать конкуренцией. Спецслужбы делятся опытом и разведывательной информацией, а их полномочия различаются.