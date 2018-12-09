Стокгольм, 10 декабря, 2018, 02:25 — ИА Регнум. В Стокгольме состоялась церемония вручения альтернативной Нобелевской премии по литературе, её получила французская писательница Мариз Конде. Трансляция мероприятия велась в соцсети Facebook.

MEDEF Мариза Конде

Награда стала приятной неожиданностью, призналась Конде изданию Expressen. Писательница, которой в феврале исполнился 81 год, пошутила, что премии лучше получать в середине карьеры.

«Я переполнена чувствами: столько людей, столько вопросов, столько шума!» — заявила Конде.

Как сообщало ИА REGNUM, альтерантивную премию учредила Новая академия Швеции. Её создатели заявляют, что «литература должна быть связана с демократией, открытостью, сопереживанием и уважением». На премию были также номинированы японский писатель Харуки Мураками, английский фантаст Нил Гейман и вьетнамский автор Ким Туй Ли Тхань. Мураками, однако, позднее отказался от конкурса.