Вашингтон, 10 декабря, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может стать первым за долгое время главой государства, которому по истечении полномочий грозит тюрьма. Об этом заявил в эфире передачи «Лицом к нации» телеканала CBS старший демократ в спецкомитете палаты представителей по разведке Адам Шифф.

Дональд Трамп

Министерство юстиции может предъявить Трампу обвинение в тот же день, когда окончится срок его президентства. Так, сейчас глава США может дразнить кого-либо помилованием, но и сам оказаться в ситуации, когда его судьбу будет решать следующий президент, полагает Шифф.

Возможность обвинения для Трампа конгрессмен связал с информацией о выплате юристом Майклом Коэном денег бывшей порноактрисе и экс-фотомодели за то, что она будет молчать о предполагаемой связи с действующим главой США. Такое указание дал бывшему адвокату Трамп, следует из материалов, направленных в суд Нью-Йорка федеральными прокурорами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий «вмешательство Кремля» в президентские выборы в США в 2016 году, заявил о связях Коэна с российскими агентами влияния. Якобы в ноябре 2015 года некий российский гражданин предлагал Коэну установить политическое сотрудничество на правительственном уровне после выборов.

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