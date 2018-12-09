Дамаск, 10 декабря, 2018, 00:48 — ИА Регнум. Сообщения об отражении сирийскими средствами ПВО воздушного удара вблизи аэропорта Дамаска не соответствуют действительности. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.

Bangin Международный аэропорт Дамаска

Источник телеканала в воздушной гавани подчеркнул, что никакой атаки на аэропорт не было. Международный аэропорт сирийской столицы принимает и отправляет рейсы по расписанию.

Ранее об отражении атаки на аэропорт сообщили сирийское государственное агентство SANA и гостелеканалы Ikhbariya и Syria TV. Сообщалось, что ПВО отразили атаку нескольких воздушных целей.

Вместе с тем 29 ноября сирийские средства ПВО поразили несколько ракет в юго-западном районе Дамаска, которые были выпущены израильской авиацией.

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