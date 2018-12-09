Владимир, 9 декабря, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Во Владимирской области столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и рейсовый автобус. Об этом сообщает ГТРК «Владимир» со ссылкой на источник в региональном УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло сегодня, 9 декабря, на 19 км трассы М7 «Волга». По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще четверо пострадали.

«Водитель «ВАЗ 2114» выехал на встречную полосу», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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