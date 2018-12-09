Москва, 9 декабря, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который является одним из наиболее опытных и мудрых руководителей на постсоветском пространстве, стремится налаживать взаимовыгодные отношения с другими странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар».

Akorda.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

"Многовекторная политика Казахстана — безусловно, детище Н.А.Назарбаева», — сказал дипломат, слова которого обнародованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что Российская Федерация также стремится выстраивать хорошие отношения со всеми странами, которые к этому готовы.

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