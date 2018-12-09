Москва, 9 декабря, 2018, 22:17 — ИА Регнум. В Совфеде назвали бредом предположение, что Россия могла иметь отношение к протестам во Франции, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция СМИ

«Что касается обвинений России в провоцировании беспорядков во Франции, то это вообще полный бред», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

При этом, по его словам, Россия исходит из того, что согласие, достигнутое во Франции относительно решения внутренних проблем, будет только способствовать развитию диалога между странами в международном плане, что нравится далеко не всем.

Парламентарий не исключает, что резонансным заявлением удар нанесен именно по французскому президенту Эммануэлю Макрону.

«Прежде всего, надо понять, у России не десятки тысяч рук, чтобы во всё вмешиваться и всё переворачивать в свою пользу, начиная от выборов в США и Канаде и кончая условной Угандой. Это невозможно даже технически, не говоря уже о том, что это для нас неприемлемо в принципиальном плане», — подчеркнул он.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к акциям протестов в стране.