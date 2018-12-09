Пекин, 9 декабря, 2018, 22:13 — ИА Регнум. О закрытии 31 сайта и 1100 аккаунтов в соцсетях за период с января по декабрь текущего года объявило 8 декабря Министерство общественной безопасности Китая.

Darndale Полиция Китая

Как отметили в ведомстве, сайты и учётные записи пользователей в соцсетях были закрыты за «троллинг и вымогательство».

Сообщается, что были рассмотрены 28 дел о деятельности так называемых онлайн-троллей и сетевых мошенников, которые занимались незаконным ведением бизнеса, мошенничеством, шантажом и вымогательством, а также распространением клеветы и разглашением данных личного характера.

Так, например, используя сервисы Sina Weibo и WeChat злоумышленники публиковали и распространяли клеветническую информацию об организациях и отдельных пользователях, требуя за удаление деньги или услуги.

Полицией Китая были проведены несколько операций по обнаружению и задержанию подозреваемых в незаконных действиях в сети интернет. Всего было задержано 67 человек. Некоторые из подозреваемых получили тюремные сроки, дела остальных находятся на рассмотрении в судебных органах.

Напомним, что по результатам опросов в России большинство родителей (72%) считает интернет опасной средой для детей, длительное времяпровождение в которой отрицательно сказывается на взаимоотношениях ребёнка с близкими и друзьями.