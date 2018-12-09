Санкт-Петербург, 9 декабря, 2018, 20:55 — ИА Регнум. 9 ноября между коллективами «Зенит» и «Рубин» на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой гостей.

(сс) A.Savin Стадион «Санкт-Петербург»

Первый мяч в дебюте первой половины забил центральный российский защитник Егор Сорокин после навеса Игоря Калинина — 0:1. В начале второго тайма Сорокин оформил дубль также после розыгрыша углового — 0:2. Через 9 минут Леандро Паредес вернул хозяев в игру, реализовав пенальти — 1:2.

Статистика матча («Зенит"/"Рубин»)

Удары 9/3

Удары в створ ворот 2/2

Процент владения мячом 65%/35%

Нарушения правил 10/10

Поданные угловые 6/2

«Зенит» с 34-ю очками остался лидером турнирной таблицы. «Рубин» набрал 25 очков и поднялся на 6-ю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Паредес, Кузяев, Мак, Ерохин, Эрнани, Дриусси, Шатов.

«Рубин»: Бабурин, Уремович, Калинин, Навас, Абдулин, Сорокин, Гранат, Могилевец, Камболов, Байрамян, Сагитов.

Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.

Желтые карточки: Эрнани — 18, Шатов — 28, Байрамян — 29, Калинин — 39, Нету — 49, Паредес — 55, Камболов — 61, Уремович — 78, Маркизио — 85.

Голы: Сорокин 7 — 0:1, Сорокин 50 — 0:2, Паредес (пен) 59 — 1:2.