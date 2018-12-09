Реж, Свердловская область, 9 декабря, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено следственным комитетом РФ по Свердловской области по факту обнаружения тел пожилого мужчины и его внука в ходе тушения пожара в городе Реж. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

По предварительной информации, тела мужчины 69 лет и его шестилетнего внука были обнаружены в ходе ликвидация возгорания, возникшего сегодня днём в одном из частных жилых домов в селе Клевакинское Режевского городского округа.

Сотрудниками СК был проведён осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначены судебные экспертизы для установления причин возгорания.

Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Рассматриваются несколько версий о причинах произошедшего, но основной на данный момент является версия о нарушении техники безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в Ростовской области.