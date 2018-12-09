Пекин, 9 декабря, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Посла США вызвали в министерство иностранных дел (МИД) Китая в связи с задержанием финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Usembassy-china.org.cn Американское посольство. Пекин

Отмечается, что МИД Китая, который требует от США немедленно отозвать ордер на арест бизнесмена, выразил американскому дипломату решительный протест.

«Китай … призывает США … немедленно принять меры по исправлению допущенных ошибок», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере по требованиям США. В настоящее время властями Канады решается вопрос об ее экстрадиции в Штаты.

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