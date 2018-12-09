Киев, 9 декабря, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Мужчина, пытавшийся без декларации провезти с Украины в Россию миллион рублей, был задержан сотрудниками украинской таможни. Об этом 9 декабря сообщает официальный сайт государственной пограничной службы Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Гражданина Украины 46 лет задержали в пункте пропуска «Журавлёвка». Во время прохождения мужчиной таможенного контроля военнослужащим пограничных войск Украины бросилось в глаза чрезмерное его волнение.

Принимая во внимание этот факт, пограничники решили задержать гражданина для более детального осмотра его личных вещей. Под стелькой одного из ботинок задержанного были найдены российские рубли в купюрах номиналом 1000 и 5000, на общую сумму миллион рублей.

Деньги были изъяты, задержанный передан в руки компетентных органов.

Ранее сообщалось о блокировке оформления 700 автомобилей чиновниками украинской таможни по причине придуманной ими якобы новой системы проверки таможенной стоимости авто. В ситуацию планирует вмешаться глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.