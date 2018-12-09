Ижевск, 9 декабря, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие, посвящённое отправлению в свой первый рейс двухэтажного поезда «Ижевск-Москва», состоялось на железнодорожном вокзале в Ижевске. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Ижевского региона Горьковской железной дороги РЖД.

Rzd.ru Двухэтажный поезд

В составе поезда 13 вагонов и вагон-ресторан, за раз он может перевезти 800 пассажиров, это на 300 человек больше, чем обычный поезд. В поезде нет плацкартных мест, все вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, кофе-машинами и установками для питьевой воды. В вагонах есть розетки для зарядки различных гаджетов и места для пассажиров с ограниченными возможностями.

Кроме того, в поезде есть внутренняя сеть, позволяющая вне зависимости от wi-fi смотреть кинофильмы, читать книги и заказывать еду из вагона-ресторана.

Сообщается, что скорый поезд будет курсировать по маршруту ежедневно. Время путешествия от Ижевска до Москвы на таком поезде сократится на 45 минут, то есть пассажир проведёт в пути около семнадцати часов, вместо прежних восемнадцати.

Решение о вводе в эксплуатацию двухэтажных вагонов на данном направлении РЖД было принято из-за увеличения пассажиропотока.

Ранее сообщалось о запуске скоростных электропоездов «Ласточка» из Санкт-Петербурга до города Тосно. Всего на данном маршруте будут курсировать четыре таких электропоезда.