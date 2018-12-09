Киев, 9 декабря, 2018, 19:00 — ИА Регнум. В Киеве скончался актер Тарас Мельничук, известный поклонникам по сериалу «Возвращение Мухтара», сообщает 9 декабря «Российский диалог».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Артисту было 27 лет, причиной скоропостижной смерти стало тяжелое неизлечимое заболевание.

Напомним, Тарас Мельничук родился в 1991 году в Киеве, закончив местное учебное заведение стал играть в кино и театре. Работал в местном театре юного зрителя.

Лучшими его работами считаются спектакли «Снежная королева», «Ревизор», «Ромео и Джульетта», «Сон». Также он играл во многих других постановках.