Калуга, 9 декабря, 2018, 18:42 — ИА Регнум. В Калужской области в 2018 году к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений привлекались главы поселений, сотрудники муниципальных учреждений, Росреестра, Ространснадзора, налоговой службы, депутат, адвокаты, работники системы исполнения наказаний, службы судебных приставов и сотрудники правоохранительных органов. Об этом 9 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Управление следственного комитета РФ по Калужской области

По данным ведомства, в 2018 году правоохранителями было расследовано ряд резонансных уголовных дел, связанных с социальной сферой, когда злоумышленники наживались на незащищенных слоях населения.

Так, в Кировском районе вынесен приговор бывшему заместителю директора Нагорновского психоневрологического интерната, который присвоил деньги одного из пациентов, а также незаконно использовал деньги пациентов на приобретение инвентаря для участия сотрудников интерната в туристическом слёте. Приговором суда замдиректору судом был назначен штраф 150 тысяч рублей и 1,5 года лишения права занимать руководящие должности.

В селе Износки суд удовлетворил иск к сотрудницам районного отдела культуры о возмещении в бюджет присвоенных ими 4 миллионов рублей.

Почтальон из Малоярославца также была признана виновной в присвоении денег, предназначенных для выплаты пенсий местным жителям. Женщина была приговорена судом к испытательным работам с удержанием процента от заработка.

Помимо наказания виновных во взяточничестве особое значение в калужском регионе уделяется принятию мер по возмещению ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, установлению имущества, подлежащего конфискации. В случае с почтальоном Почта России вернула пенсионерам денежные средства, а затем взыскала их с злоумышленника — почтальона.

Напомним, 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция против коррупции. Россия ратифицировала Конвенцию в марте 2006 года.

Основным документом, регламентирующим работу всех ведомств в этой сфере, является Национальный план противодействия коррупции на 2018−2020 годы, утвержденный указом президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года. Планом предусмотрены меры по противодействию коррупции в различных сферах, а также организация мероприятий, направленных на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов.

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