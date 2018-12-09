Санкт-Петербург, 9 декабря, 2018, 18:38 — ИА Регнум. В Государственном Эрмитаже проходит выставка «Пьеро делла Франческа». На ней представлены произведения одного из самых знаменитых мастеров XV столетия из художественных собраний Италии, Испании, Португалии, Великобритании. Картин одного из самых ярких мастеров итальянского кватроченто в российских музеях нет. Это имя открыли миру довольно поздно — в середине девятнадцатого века. Вернее он был возведен в ранг великих живописцев в это время, в пятнадцатом веке он расписывал многие церкви, служил придворным художником при многих дворах, и даже при папском престоле, выполнял портреты многих известных людей того времени. В последние годы жизни из-за слепоты Пьеро делла Франческа не мог работать как живописец и занимался наукой — писал трактаты математике и геометрии, исследования по теории живописи. Данная экспозиция будет несомненно интересна всем поклонникам Ренессанса.

Пьеро делла Франческа. Благовещение (верхняя часть полиптиха Св. Антония). XV

Выставка будет открыта до 10 марта.