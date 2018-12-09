Москва, 9 декабря, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Артисты отечественной эстрады, а также специалисты в области кинематографа перечислили лучшие новогодние фильмы, сообщает 9 декабря издание «НьюИнформ».

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром», реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Лукашин

На первом месте остается традиционный для российского зрителя фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!», без которого не обходится ни один новогодний вечер на протяжении многих лет.

По мнению известного интернет-блогера и кинокритика BadComedian, лучшим новогодним фильмом является картина «Со мною вот что происходит».

Также среди любимых фильмов были названы такие кинокартины как «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Рубеж», «Мои дорогие», «Один дома».