Владикавказ, 9 декабря, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Тело второго погибшего в результате падения в ирригационный канал ГЭС в Северной Осетии найдено спасателями. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Тело второго погибшего в канале Дзауджикауской ГЭС во Владикавказе было найдено в результате спуска воды из канала.

Сообщается, что сейчас ведутся работы по подъёму тела. Устанавливаются личности погибших.

Кроме того, начато расследование всех обстоятельств трагического инцидента.

Ранее сообщалось о падении двух человек в ирригационный канал ГЭС во Владикавказе. Тело первого погибшего было найдено поисково-спасательной группой. Для проведения дальнейших работ по поиску тела второго погибшего спасателями было принято решение о спуске воды из канала.