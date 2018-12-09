Москва, 9 декабря, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Телефонные переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с другими мировыми лидерами организовывают помощники. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя попытки украинского лидера Петра Порошенко связаться с главой РФ.

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По его словам, помощникам президентов, у которых есть каналы связи, передается предложение осуществить телефонный разговор. Песков отметил, что иногда эти меры «не находят понимания», поэтому разговор президентов может не состояться.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам о том, что отказ, который получил украинский лидер Петр Порошенко по поводу переговоров по телефону с главой РФ, связан с тем, что российский президент не хочет участвовать в избирательной компании действующего украинского лидера.

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