Владикавказ, 9 декабря, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Поисковая операция после падения двух человек в канал ГЭС в Северной Осетии начата спасателями. Об этом 9 декабря сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.

Yug.so-ups.ru Дзау ГЭС

Сообщение о падении двух человек в канал Дзауджикауской ГЭС во Владикавказе спасатели получили в 15:14 мск. На место происшествия были направлены три единицы техники и 13 человек личного состава.

На данный момент спасателям удалось обнаружить тело одного из упавших. Поиски второго человека продолжаются.

В ГУ МЧС отметили, что для обнаружения второго упавшего будет спущена вода из канала ГЭС. Данная операция займёт около трёх часов.

Ранее сообщалось о закрытии бассейна, в котором утонул ребёнок, в спортивной школе города Новочебоксарска в Чувашии.