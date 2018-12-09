Москва, 9 декабря, 2018, 17:23 — ИА Регнум. В понедельник, 10 декабря, в Москве из больницы выпишут известного певца Льва Лещенко. Об этом ТАСС сообщил сам артист.

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«Выпишут (из больницы) завтра (10 декабря)», — сказал Лещенко.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что певец Лев Лещенко из-за плохого самочувствия был экстренно госпитализирован из концертного зала «Мир» в одну из клиник Москвы.

Позже Лещенко сообщил, что он проходит профилактические процедуры, а его госпитализация была плановым мероприятием.

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