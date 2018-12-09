Севастополь, 9 декабря, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Открытие памятного бюста маршалу Советского Союза, Константину Константиновичу Рокоссовскомусостоялось сегодня, 9 декабря в Севастополе. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Константин Рокоссовский. 1945

Установка бюста была приурочена к Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Кроме того, сам Рокоссовский родился 9 декабря по старому стилю.

Памятник был установлен на территории управления соединения ПВО армии ВВС и ПВО Южного военного округа в Севастополе.

Бюст Рокоссовского был создан в рамках проекта «Аллея российской славы», который помогает в изготовлении и установке памятников гражданам, прославившим Россию, в разных регионах страны.

Константин Константинович Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве. Во время Великой Отечественной войны командовал Брянским, Донским, Центральным, 1-м и 2-м Белорусскими фронтами. Является дважды Героем Советского Союза и кавалером Ордена «Победа». Рокоссовский — единственный в истории СССР маршал двух стран: Маршал Советского Союза (1944) и маршал Польши (1949).