Бразилиа, 9 декабря, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Биологи из Бразилии и США получили антибиотики из яда осы, которые не являются токсичными по отношению к клеткам человеческого организма. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

(сс) Capri23auto Оса

Исследователи из Массачусетского технологического института (США) и Федерального университета ABC (Бразилия) изучили антибактериальное действие токсина, содержащегося в яде ос Polybia paulista, которые обитают в Бразилии, Парагвае и Аргентине.

Эксперименты на мышах показали, что пептиды, получаемые из этого токсина, успешно справляются с бактериями Pseudomonas aeruginosa (синегнойные палочки), которые обладают высокой устойчивостью к антибиотикам.

Изучение различных вариаций исходного пептида позволило получить антибиотики, которые поражают бактерии, не нанося вреда человеческому организму.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре российские учёные из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета получили новый антисептик из жиров промысловых рыб. Новый препарат сможет использоваться при лечении кожных заболеваний, вызванных бактериями.