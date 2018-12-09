Кронштадт, Санкт-Петербург, 9 декабря, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Уникальная экспозиция малых подводных самоходных аппаратов развернута в Средней гавани Кронштадта. Она стала первой в России и крупнейшей в мире выставкой малых подлодок, батискафов и других подобных устройств для погружения в подводный мир.

Дарья Драй ИА REGNUM Подводный аппарат АС-5

Необычный музей расположен на пристани у Петровского парка Кронштадта, он открыт для посетителей по выходным дням и входит в состав военно-исторического парка Западного военного округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Музей малых самоходных подводных аппаратов в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Музей малых самоходных подводных аппаратов в Средней гавани

Экспонаты музея под открытым небом предоставлены Военно-морским флотом, научными организациями и предприятиями рыболовной промышленности, которые также используют подводное снаряжение. Все аппараты были отреставрированы силами военнослужащих Ленинградской военно-морской базы и сотрудниками судоремонтных заводов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Обитаемый самоходный аппарат типа «Риф»

Дарья Драй ИА REGNUM Автономный рабочий снаряд АС-22

В настоящее время на обозрение представлены две сверхмалые подводные лодки «Тритон-1М» и «Тритон-2», автономный рабочий снаряд АС-22, спасательный подводный снаряд АС-5, передвижная рекомпрессионная водолазная станция ПРС-ВМ на базе грузовика ЗИЛ-131, обитаемые самоходные аппараты типа «Риф» и «Лангуст».

Дарья Драй ИА REGNUM Подводная лодка «Тритон-2»

Дарья Драй ИА REGNUM Сверхмалая подлодка «Тритон -1М»

Эти устройства предназначены для транспортировки водолазов к месту подводных работ, с их помощью можно проводить аварийно-спасательные, ремонтные и исследовательские работы.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасательный подводный снаряд АС-5

Дарья Драй ИА REGNUM Винты аппарата «Тритон-2»

Тех, кто придет на пристань посмотреть на батискафы, наверняка также заинтересует экспозиция военной техники, состоявшей на вооружении советского и российского Военно-морского флота. Боевые аналоги некоторых из представленных образцов до сих пор находятся на дежурстве на кораблях и судах ВМФ России, несущих службу в морях и Мировом океане.

Дарья Драй ИА REGNUM Артустановка эсминца «Беспокойный»

Дарья Драй ИА REGNUM Крылатая ракета П-15M

Здесь можно увидеть различные артиллерийские системы, зенитные и противокорабельные ракеты, торпеды, морские мины и глубинные бомбы, ракетные пусковые установки, бомбомёты, торпедные аппараты и другое вооружение и оборудование боевых кораблей.

Дарья Драй ИА REGNUM Зенитная управляемая ракета B-600

Дарья Драй ИА REGNUM Телеуправляемая самонаводящаяся электрическая торпеда типа 65

Добавим, что в Кронштадтском морском арсенале к 2020 году, когда будет отмечаться 75-летие Победы, создадут постоянную музейную экспозицию. Ко дню ВМФ в 2019 году планируется открыть экспозицию «Православие и флот» в Кронштадтском морском музее и создать мемориальный кабинет вице-адмирала Степана Макарова.

Дарья Драй ИА REGNUM Эсминец «Беспокойный»

Дарья Драй ИА REGNUM Военные корабли в Кронштадте

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Кронштадте начнется создание кластера ВМФ России. Это предполагает передислокацию в Кронштадт военно-морских образовательных и научных учреждений Санкт-Петербурга и формирование на их базе единого центра подготовки кадров для ВМФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Петровская пристань в Кронштадте

Дарья Драй ИА REGNUM Маяк в Средней гавани Кронштадта

Кроме того, обновится инженерная, транспортная, социальная инфраструктура Кронштадта, откроются интерактивные музейные площадки. Планируется восстановление фортов Кронштадта и реконструкция других объектов культурного наследия.

Дарья Драй ИА REGNUM АС-22 на пристани в Кронштадте