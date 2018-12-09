Калуга, 9 декабря, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Прокуратурой Калужской области при осуществлении надзорной деятельности в 2018 году выявлено более 2700 нарушения закона. Об этом заявили на заседании расширенной межведомственной рабочей группе по противодействию коррупции, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший советник юстиции Павел Гильдиков.

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По выявленным нарушениям было внесено более 700 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено более 640 должностных лиц, по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности более 80 лиц, при этом по материалам прокурорских проверок возбуждено 18 уголовных дел.

В 2018 году прокурорами области проводились проверки в сфере исполнения законодательства о контроле за соответствием расходов, по результатам проверок инициировано проведение трех процедур контроля за расходами. Кроме того, в центре постоянного внимания надзорного ведомства находились вопросы соблюдения бывшими государственными и муниципальными служащими, их новыми работодателями, юридическими лицами требований антикоррупционного законодательства.

Так, по постановлениям прокуроров четыре юридических лица было привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», с назначением штрафов на сумму более 3 млн рублей.

Усилия прокуроров также были сосредоточены на проведении эффективных проверки соблюдения законодательства при распоряжении государственной и муниципальной собственностью, о бюджете, о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. В целях возмещения ущерба, причиненного актами коррупции, в суд предъявлено более 40 исковых заявления на общую сумму более 20 млн рублей, которые рассмотрены и удовлетворены.

Прокурорами области в 2018 году изучено более 5,5 тыс. нормативных актов и их проектов, выявлено более 620 коррупциогенных факторов. Судами области в соответствии с позицией государственных обвинителей вынесены обвинительные приговоры более чем в отношении 60 лиц.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области в 2017 году было выявлено 139 преступлений коррупционной направленности, по которым возбуждено 96 уголовных дел. В частности, уголовные дела о фактах коррупции были возбуждены в отношении трех должностных лиц органов местного самоуправления.

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