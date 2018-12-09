Сеул, 9 декабря, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Военно-морской флот Республики Корея закупает у Соединённых Штатов Америки несколько десятков противовоздушных ракет для оснащения перспективных боевых кораблей. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, ракеты будут установлены на три эсминца с системами ПВО «Иджис». Закупаются модернизированные ракеты модели SM-2; их использование начнётся в 2023 году, когда завершится государственная программа вооружения. Стоимость контракта составила 304 миллиона долларов. Кроме того, южнокорейская оборонная корпорация Hanwha начала разработку нового проекта ракет для 230-мм пусковой установки. Затраты оцениваются в 37 миллионов долларов.