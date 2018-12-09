Ереван, 9 декабря, 2018, 12:09 — ИА Регнум. По положению на 11:00 (10 мск), на внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении проголосовало 201 250 граждан или 7.76% от общего числа зарегистрированных избирателей, сообщила журналистам заместитель председателя ЦИК Лаура Галстян.

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По сравнению с предыдущими парламентскими выборами явка на отчетный период меньше на 5%, в 2017 году в 11:00 на избирательные участки пришли 13.32% от общего количества избирателей. Уменьшение явки наблюдатели связывают с тем, что текущие выборы проходят практически без нарушений, и некоторые политические силы не могут за деньги или угрозами доставлять граждан на избирательные участки.

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По данным ЦИК, число граждан Армении, имеющих право на участие в голосовании, составляет 2 592 479 человек.

9 декабря в 8.00 (7:00 мск) по местному времени в Армении стартовали досрочные выборы в Национальное собрание.

Сформировано 2010 избирательных участков, из них 12 — в уголовно-исполнительных учреждениях. В досрочных выборах участвуют 9 партий и 2 блока, в их избирательных списках насчитывается 1444 кандидатов.

Согласно последним опросам, 67% граждан Армении готовы проголосовать за блок «Мой шаг», которые возглавляет премьер-министр Армении, лидер «бархатной» революции Никол Пашинян, 10% — за «Просвещенную Армению», 9% — за «Процветающую Армению», 3% — за партию «Сасна црер», 2% — за Республиканскую партию Армении, 2% — за АРФ «Дашнакцутюн».