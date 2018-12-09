Рен, Франция, 9 декабря, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ренн» одержал победу всухую над командой «Дижон» в рамках 17-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает 9 декабря Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Пропустил мяч

Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» в Ренне и закончилась со счетом 2:0 в пользу «Ренна». Голами в составе победителей отметились хавбек Бенжамен Буриго (69-я минута) и полузащитник Атем Бен-Арфа (90-я).

По итогам игры «Ренн» поднялся на 9 место в чемпионате, набрав 23 очка, а «Дижон» находится на 16-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Дижону» предстоит принять у себя 15 декабря клуб «ПСЖ», а «Ренн» 16 декабря сыграет «Генгамом».